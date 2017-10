Burkina Faso: Paulo Duarte - «La force des Etalons réside dans son esprit de groupe»

Au total, ce sont 23 joueurs qui ont rejoint l'encadrement technique qui se rapproche du coup, de l'ensemble de son effectif.

Effectif qui va crescendo passer du simple décrassage à des applications de jeu grandeur nature et à des systèmes d'attaque et de défense nécessaires pour déjouer les Bafana Bafana pris dans la tourmente de la décision de la FIFA de faire rejouer son match contre le Sénégal et de respecter les consignes du terrain samedi prochain face aux Etalons.

Paulo Duarte

«Nous avons fait un long voyage donc il fallait arriver le plus vite possible pour pouvoir bien récupérer. C'est ne pas la qualité de l'entraineur ou d'un seul joueur qui fait le match.

L'esprit de groupe et l'ambiance sont fondamentaux pour obtenir de bons résultats. Et c'est la force actuelle des Etalons. Les joueurs sont motivés et tout le monde travaille pour le même objectif, notamment la victoire».

Bakary Koné

«C'est l'avant dernier match qui va nous permettre de nous qualifier à Ouagadougou. Nous serons très heureux de quitter Johannesburg avec un bon résultat.

C'est l'équipe que nous redoutions le plus dans ce groupe. Il est vrai que nous avions mal débuté face à elle à Ouagadougou mais avec les consignes du coach, nous travaillons dans ce sens.»