Mali: Kidal - Quand barkhane dérange !

En tout état de cause, la sortie de ces femmes contre la force française, vient une fois de plus rappeler toute la délicatesse de la question de Kidal, cette citadelle à l'allure inexpugnable et qui semble mettre un point d'honneur à rester en dehors de la république. Mais au-delà du Mali, tant que l'action de Barkhane reste dirigée contre des terroristes, elle ne peut être que salutaire pour tous les pays de la sous-région.

Autrement, l'on ne comprend pas l'attitude de ces populations qui, au lieu de collaborer avec les forces coalisées dans la lutte contre les terroristes, donnent plutôt le sentiment de défendre la cause de ces derniers si ce n'est pas qu'elles en sont tout simplement complices. C'est pourquoi cette manifestation de femmes à Kidal, contre cette force censée travailler aussi à leur sécurité au point de demander son départ, paraît pour le moins suspecte. D'autant plus qu'en reprochant à la force française sa méthode musclée de travail, ces manifestantes ont tendance à oublier que les terroristes ne sont pas des enfants de chœur que l'on peut interpeller comme de simples bandits.

