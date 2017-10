Libye: Fermeture du champ pétrolier de Sharara, le plus grand du pays

La Tunisie domine de la tête et des épaules la poule A des éliminatoires du Mondial 2018. Invaincus,… Plus »

Jusqu'en septembre 2016, le pétrole exporté de la Libye c'était le pétrole de la contrebande vend par l'organisation Etat islamique et autres milices, mais avec la réouverture du terminal de Ras Lanouf, l'exportation s'est à nouveau organisée d'une manière légale. La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye.

La Libye produisait 1,6 million de barils par jour avant la chute de Kadhafi. Ce pays dispose des plus grosses réserves pétrolières de l'Afrique devant le Nigeria et l'Algérie.

Ce gisement produit 283 000 barils par jour et approvisionne la principale raffinerie de l'ouest située à Zawiya (45 km à l'ouest de la capitale) et son port.

La production du pétrole est toujours arrêtée depuis dimanche dans le champ pétrolier de Sharara, le plus grand du pays situé à l'ouest, et dirigé par une milice qui dépend du gouvernement de Tripoli.

