Cameroun: 1er octobre émouvant au pays

Beaucoup de personnes s'interrogent sur les causes de l'hypertension artérielle et sur la recrudescence des morts… Plus »

En réaction aux aspirations séparatistes, le ministre camerounais de la justice, Laurent Esso assure que Yaoundé négocie et négociera tout sauf l'intégrité du territoire camerounais. Dans un message dans lequel il cite les propos du président Paul Biya, le ministre a martelé que "la forme de l'Etat, telle que prévue par la constitution est non négociable".

Les appels à la retenue n'ont pas été entendus. Les prières du dimanche ont aussi été vaines. La journée du dimanche 1er octobre a été sanglante au Cameroun. Le bilan des échauffourées entre les manifestants anglophones et les soldats est lourd. Certaines sources parlent d'au moins 7 morts. Et du côté francophone, des contre-manifestations pourtant du parti au pouvoir n'ont pas caressé le régime de Paul Biya dans le sens du poil.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.