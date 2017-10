Toutefois, l'on peut dire que si cela peut apparaître comme une bonne nouvelle pour les dirigeants du G5 Sahel, il y a qu'à travers ces propos, d'aucuns voient en Le Drian un vendeur d'illusions en ce sens que dans cette histoire de mise en place de la force conjointe du G5 Sahel, on parle beaucoup plus que l'on n'agit.

C'est dire que l'on est loin du compte et presque tous les regards semblent tournés vers la France qui s'investit aux côtés des cinq pays membres du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. En se rendant au poste de commandement de la zone centre de la force conjointe à Niamey, ce sont des locaux non équipés que Le Drian a trouvés.

On parle beaucoup plus que l'on n'agit

C'est au pas de course que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a passé la journée du mardi 3 octobre 2017 à Niamey au Niger où il a visité les locaux de la mission européenne de police, Eucap Sahel, chargée de lutter contre les flux migratoires et un centre de commandement du G5 Sahel.

