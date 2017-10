Mali: Renforcement des capacités aériennes de l'armée

Devant la presse nationale, le président IBK se dit fier de ces acquisitions. « Nous avons désormais de quoi protéger nos enfants », déclare-t-il. Nos enfants ? Il s'agit des militaires maliens. Ce nouveau matériel de combats et de transport va incontestablement renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Quatre autres appareils de combats et de transports sont attendus. Ce qui fait dire à un expert étranger que pour la première fois depuis au moins 15 ans, dans le ciel, l'armée malienne a de quoi se défendre.

Sur la piste se trouvent des invités, des personnalités, pour la réception officielle de ces appareils militaires. On reconnait le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la photo, il monte ensuite dans l'un des six appareils. A ces côtés, son Premier ministre très ému.

