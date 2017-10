Madagascar: Portes béantes au tribunal d'Anosy

« Nos valeureux dirigeants et responsables ont donc complètement oublié que ces locaux renferment des dossiers importants, voire brûlants qui sont, désormais, laissés sans aucune sûreté, et nullement à l'abri de vandalisme, de cambriolage ou même d'incendie ? », a-t-elle soulevé, toujours sur Facebook.

Ce weekend, l'accès Nord du tribunal d'Anosy a été masqué. La raison en est que les portes qui s'y trouvent ne peuvent plus se fermer. Des tiges de fer soudées aux portes bloquent leurs mouvements. Le plus troublant est qu'aucun garde n'a été aperçu sur les lieux durant cette fin de semaine.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.