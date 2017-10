Congo-Brazzaville: Secteur immobilier - Une société marocaine autorisée à investir à Brazzaville et Kintelé

Remettant les documents au PDG de la Société africaine des travaux, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a indiqué que les terrains remis concernent la réserve foncière de l'Etat. D'après la loi, chaque occupation va générer un cautionnement qui va être défini par un arrêté conjoint signé par le ministre des Finances et celui des Affaires foncières.

A Talangaï, dans le 6e arrondissement, la Société africaine des travaux construira un centre commercial et un parc d'attraction. Tandis que dans la commune de Kintelé, dans le département du Pool, à environ 17 km de Brazzaville, les Marocains ont reçu une autorisation de construire des logements sociaux et un marché moderne de proximité. Selon le directeur général de la Société africaine des travaux, Issam Jabri, l'objectif est de développer le secteur immobilier au Congo.

Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a remis le 2 octobre au PDG du groupe TAAMIR, Abdelwahed Jabiri, deux autorisations provisoires dont une d'un hectare de terrain à la ceinture maraîchères de Talangaï et l'autre de plus de 17 ha dans la commune de Kintelé, dans le Pool

