Au départ, des enseignants et des avocats d'expression anglaise revendiquaient les meilleures coéditions de travail. Et puis les politiques se sont invitées. D'un côté le southern Cameroon National Cuncil (SCNC) qui réclame la sécession du des régions du nord-ouest et le sud-ouest anglophones. De l'autre, le pouvoir de Yaoundé qui a opposé une fin du non recevoir. La suite est connue, des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants.

Résultats, de nombreuses partes en vies humaines et des dégâts matériels importants. A ce jour, un calme précaire règne dans les deux régions, la révolte couve. Sur le plan politique, rien n'a avancé, c'est le statu quo ex ante. La moindre étincelle pouvant entrainer une déflagration sociale grave. Les protagonistes se regardent désormais en chiens de faïence.

Les Nations Unies condamnent la violence et invite au dialogue.

« Suite à sa déclaration du 28 septembre, le Secrétaire général reste profondément préoccupé par la situation au Cameroun. Il condamne fermement les actes de violence signalés dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du pays le 1er octobre, y compris des pertes en vies humaines. Il invite les autorités camerounaises à mener une enquête sur ces incidents et exhorte les dirigeants politiques des deux côté à appeler leurs partisans à s'abstenir de tous nouveaux actes de violence et à condamner sans équivoque toute action qui puisse nuire à la paix, la stabilité et l'unité du pays.

Le Secrétaire général prend note de l'appel au dialogue lancé par les autorités et encourage les représentants de la communauté anglophone à saisir cette opportunité dans leur recherche de solutions aux griefs de la communauté, dans le cadre de la constitution camerounaise. Le Secrétaire général réitère le soutien des Nations unies à ces efforts, à travers le Bureau régional de l'Organisation des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) »

La francophonie invite au respect du droit à l'éducation des enfants.

« Les tensions en cours dans ces régions du Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest, Ndlr) sont très préoccupantes. La violence ne doit jamais être une option pour se faire entendre. J'invite par conséquent toutes et tous à faire preuve de responsabilité et de la plus grande retenue. Il est crucial de privilégier, en toutes circonstances, les voies pacifiques et du dialogue à l'heure où les Camerounaises et les Camerounais sont plus que jamais déterminés à garder ensemble le cap sur la croissance et la stabilité de leur pays. Pensons à ces enfants qui doivent jouir d'un des droits fondamentaux, que constitue le droit à l'éducation. Évitons de compromettre leur avenir. Ils ne nous le pardonneront jamais »

Qui sont les protagonistes du dialogue ?

De sa retraite, Paul Biya est sortit de son silence pour appeler les différentes parties au dialogue et à l'apaisement. Du coup, la classe politique, si elle est d'accord sur le principe même du dialogue qu'on veut inclusif, elle ne s'accorde pas sur les protagonistes de ce dialogue. Pour les radicaux du régime, entamer un dialogue avec les indépendantistes consisterait à légitimer ce mouvement qui est considéré comme inexistant.

Cependant qu'en face, tout semble mis en œuvre pour la mise en place de l'ambazonie comme interlocuteur du pouvoir de Yaoundé. Au demeurant, de quoi parlera t on au cours de ce « dialogue inclusif » de tous les vœux ? Quels en seront les protagonistes ?