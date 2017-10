Cameroun: L'opposition appelle à un dialogue inclusif et sans tabou

Beaucoup de personnes s'interrogent sur les causes de l'hypertension artérielle et sur la recrudescence des morts… Plus »

Le président de l'UDC dit comprendre les « frustrations » que peuvent ressentir les anglophones du Cameroun. Et d'expliquer que ce dialogue doit servir à en déterminer les « causes » et à « éliminer les problèmes » qui se sont accumulés au cours des dernières décennies.

Même son de cloche du côté de l'UDC, un parti qui a une base largement francophone. Ce parti milite pour « un Cameroun uni », mais son président estime que le pouvoir doit organiser un dialogue ouvert à tous. « Nous demandons au gouvernement d'inviter tous les Camerounais à ce dialogue, sans exclure qui que ce soit, même ceux qui demandent l'indépendance, qu'on les invite, et sur cette base on va éliminer toutes les sources de frustration qui ont conduit à cette situation », affirme Adamou Ndam Njoy.

Au Cameroun, le président Paul Biya a appelé au dialogue après les violences qui ont suivi la tentative de proclamation de leur indépendance par les séparatistes de la partie anglophone du pays, en soulignant que seul un dialogue « serein » permettrait d'apporter des solutions durables aux problèmes. Le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma-Bakary, a estimé que ceux qui prônaient les idées indépendantistes en seraient non seulement exclus mais devraient également d'abord demander pardon avant de participer à un tel dialogue. Les partis d'opposition, eux, appellent à un dialogue inclusif et sans tabou.

