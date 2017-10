Ile Maurice: Le Goulet - Village transfiguré...

Qui sera entendu par Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs ce mercredi ? Plus »

N'empêche que, tout comme Arsenal est devenu un village touristique, Le Goulet a, lui, aussi connu une transfiguration. La route a été refaite et même la fourniture d'eau se fait plus régulière. Et si auparavant les habitants avaient à marcher au moins deux kilomètres pour se rendre à un arrêt d'autobus, maintenant le service de transport s'est amélioré. Aussi, si les familles étaient nombreuses à vivre de l'élevage et de l'agriculture, depuis une dizaine d'années, les jeunes ont pris de l'emploi dans des usines et même au sein de la fonction publique.

Des habitants de la localité indiquent que les visiteurs se font rares car la plage est isolée et est fréquentée par des «malfaiteurs». «Il y a eu plusieurs cas ici où des gens ont été attaqués par des voleurs. Toutefois, désormais les patrouilles se font plus régulières dans le courant de la journée», confie un des cleaners qui travaillent sur cette plage. «Il est préférable de venir en groupe.»

Par ailleurs, la plage du Goulet qui accueillait, il y a quelques années de cela, de nombreux visiteurs a, quelque peu, été déserté. La raison : la passerelle reliant la plage de Baie-du-Tombeau à celle du Goulet n'y est plus. Il y a environ trois ans, celle-ci menaçait de s'effondrer et a été, du coup, démolie par les autorités. Jusqu'à l'heure, sa reconstruction se fait toujours attendre.

Il ne compte qu'une quinzaine de familles. Et était, autrefois, très peu fréquenté. Mais depuis quelque temps, de grands développements ont lieu au Goulet. Parmi l'on retrouve la construction des hôtels et des villas...

