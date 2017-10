Congo-Kinshasa/Libye: Elim Mondial 2018 - Les Léopards de la RDC croient toujours en leurs chances

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement part en guerre contre la corruption et la… Plus »

« Nous devons rester déterminés », a déclaré l'international congolais Chancel Mbemba dans des propos relayés par leopardsfoot.com. « Personnellement, je suis un joueur professionnel, le football est mon travail et quel que soit l'état actuel du classement, ma détermination à remporter ce match reste inchangé. Le reste, on verra après ! »

En prenant quatre points aux Congolais lors de troisième et quatrième journées (2-1, 2-2), les Aigles de Carthage ont placé la barre très haut, alors qu'il ne reste que deux matches à disputer. Un succès ou un match de la Tunisie à Conakry et une défaite de la RD Congo contre la Libye à Monastir enverrait les Nord-Africains en Russie avant même le dénouement du groupe.

