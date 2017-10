Ile Maurice: Diana Flore - Plus de 20 ans aux petits soins pour les SDF

Quid du financement d'une telle association ? Jouer les bons Samaritains, ça coûte, non ? «Nous recevons des donations venant de tout le monde. Depuis que nous avons commencé, la communauté musulmane, l'Arya Samad, les Lions Club, entre autres, sont ceux qui donnent généreusement afin de venir en aide à ces personnes dans le besoin. Parfois, quand nous ne recevons pas de dons, nous contribuons de nos poches afin de leur faire un repas», soutient Diana. Même sans salaire de ministre, on peut aider.

Comme bon nombre de ses amis bénévoles, elle a rencontré son mari au sein de l'association. Elle ne peut se passer de venir chaque dimanche. «J'étais là pendant mes quatre grossesses, une semaine après chaque accouchement», lance-t-elle avec le sourire. Elle concède néanmoins que ce n'est pas toujours facile, car ils doivent parfois faire face à des personnes ivres ou qui ont du caractère. Comment gère-t-elle ces «cas» ? «Il ne faut surtout pas être brutal et en même temps montrer que nous ne sommes pas intimidés. Nous les avertissons que s'ils ne changent pas de comportement, ils n'auront plus le droit de revenir.» Et c'est une méthode qui semble bien fonctionner...

«Nous avons commencé avec le père Henri Souchon, qui a été le fondateur de cette association, relate Diana Flore. Nous allions au début, toujours les dimanches, - car c'est un peu le seul moment de la semaine ou la plupart des gens peuvent se libérer -, près du marché central de Port-Louis afin de trouver les sans-abri et leur apporter notre aide. C'est toutes communautés confondues, nous ne sommes pas sélectifs car nous sommes tous semblables et si nous n'aidons pas nos semblables, qui le fera ?»

Chaque dimanche, raconte Diana, son équipe se rend au Centre Marie-Reine-de-la-Paix, à Port-Louis, afin d'apporter du réconfort à chacune des personnes qui s'y trouvent. Elle leur offre un goûter, des vêtements, un temps de jeu et un temps de prière. Mais pas que, soutient la jeune femme. Une équipe de barbiers est à la disposition de ceux qui veulent se raser et se coiffer. Histoire de se faire une petite toilette avant de retourner affronter la rue. Un repas chaud leur est également offert à la fin de la journée.

