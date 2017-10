Togo: Crise togolaise / Gilbert Bawara - «L'exemple burkinabè a induit les gens en erreur »

Gilbert Bawara ne veut pas y croire. « Nous agissons avec beaucoup de responsabilité. Personne n'a intérêt à ce que tout bascule. Nous restons ouverts et nous ferons tout pour que le bon sens prévale. Et le bon sens suppose des compromis.

Dans aucune démocratie, la filiation ne peut être un élément déterminant. Jugeons Faure par rapport à ses actions. Et si les gens pensent que sa descendance fait de l'effet chez les Togolais, on ira aux élections et on verra. Si certains estiment qu'ils sont populaires, cela doit se traduire dans les urnes.»

Et les bavures policières, ça existe partout. Vous avez vu en Catalogne. Il faut les déplorer, les condamner et œuvrer à ce qu'il y ait davantage de retenue».

On n'en saura pas davantage sur une possible audience que le chef de l'Etat leur a accordée à Kosyam, Gilbert Bawara se contentant de glisser malicieusement qu'il ne connaît pas toutes les rues de Ouaga.

Le gouvernement togolais se livre à une opération de déminage dans les pays voisins. Le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, et celui de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark, Damehame, étaient en visite hier à Ouagadougou.

