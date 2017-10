Sénégal: La pluie et le vent détruisent quatre salles de classe au lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine

"Nous étions préparés au concept +ubi tey jang tey+. Nous avions dit que sur les 30 et quelques classes pédagogiques que nous avons, au moins plus de la moitié fonctionnera. Nous allons travailler à respecter le concept", a rassuré Mme Seck.

"Ce matin, à notre grande surprise, nous avons constaté que quatre de nos salles de classes ont été complètement détruites par le vent et la pluie d'hier. Et, plusieurs arbres du lycée ont été également déracinés par le vent. C'est vraiment dur mais Dieu est grand", a dit le proviseur du lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine, Yaye Kandja Konaté Seck.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.