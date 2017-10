Burkina Faso: Rapport 2016 de la commande publique - 23 entreprises en quarantaine

L'ARCOP a pour mission la régulation de la commande publique et le règlement non juridictionnel des contestations. La régulation y afférente comprend : la définition des politiques, la formation et la sensibilisation des acteurs, le maintien du système d'information et l'audit et l'évaluation du système.

L'ARCOP est une autorité administrative indépendante rattachée au cabinet du Premier ministre. Elle comporte 3 organes qui sont : le conseil de régulation qui est l'organe d'orientation et de supervision, l'Organe de règlement amiable des différends (ORAD) devenu depuis février 2017 l'organe de règlement des différends qui est l'instance juridictionnelle de règlement des litiges et le secrétariat permanent qui est l'organe d'exécution.

Sur le plan disciplinaire, 23 entreprises ont été exclues temporairement de la commande publique en 2016. Les principaux motifs de la suspension sont la falsification de document administratif, la production d'une convention de groupement non authentique et la falsification de document commercial.

Sur la valeur de l'ensemble de ces marchés, 89,96% ont été passés par procédure d'appel à concurrence. Selon la nature de la prestation, 190 marchés ont concerné les équipements, fournitures et services courants, 71 pour les travaux et 75 pour les prestations intellectuelles.

Le rapport d'activité 2016 de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a été présenté à la presse le 03 octobre 2017 à Ouaga par le président du conseil de régulation et ses collaborateurs. 23 entreprises ont été exclues temporairement pour falsification administrative et commerciale de document.

