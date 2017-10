Congo-Brazzaville: Portrait - Tina Lobondi, designer et humanitaire dans l'âme

La créatrice de mode et fondatrice de la marque de vêtements « Tina Lobondi » ainsi que de l'association « ESIMBI » (ça marche, en lingala, NDLR) s'investit également dans l'éducation des enfants de son pays d'origine.

Spécialiste du prêt-à-porter féminin haut de gamme, Tina Lobondi mélange les matières et textures européenne et africaine pour créer des silhouettes modernes et féminines. La designer, basée à Notting Hiil, quartier chic de Londres, est totalement impliquée dans toute la procédure de production de ses collections : achat des matériaux, coupe, confection, etc. La créatrice de mode accorde une attention particulière aux détails et finitions et sur des designs classiques et chics à la fois pour une élégance intemporelle. Les pièces des 11 collections qu'elle a déjà lancées, notamment la collection « Uptown Africa », ont été vues dans des défilés internationaux et ont été mises en lumières dans des célèbres magazines comme « Vogue », « Elle » Afrique du Sud ou encore « Afropolitan » aux États-Unis.

« Nous avons lancé 11 collections et chacune avait un thème différent et sa propre histoire », explique Tina Lobondi dont les produits sont vendus dans des boutiques indépendantes et aussi sur le site de la marque pour certaines pièces. Les prix varient de 60 livres sterling pour les pièces de base comme les T. shirts à 150 et 5000 livres pour une robe ou une pièce sur mesure. Parmi les clientes de Tina Lobondi figurent la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, basée à New York et gagnante d'un Grammy Award, la chanteuse anglaise Lianne La Havas ainsi que les actrices de la série britannique "Eastenders", Shona McGarty et Hetti Bywater, en plus de la célèbre actrice britanno- zimbabwéenne Thandie Newton.

Londres comme tremplin

Née à Kinshasa d'un père congolais de Brazzaville et d'une mère congolaise (RDC)/angolaise, Tina Lobondi a grandi en Lorraine en France, où elle a étudié la création de mode pendant 3 ans avant de s'installer à Paris pour effectuer notamment des stages dans de nombreux studios de créateurs dans le quartier de La Goutte d'Or. En 2006, elle s'installe à Londres, où elle a obtenu un autre diplôme en création de Mode à la London College of Fashion. Six mois seulement après son arrivée, elle participe au gala caritatif « Princess Diana Award », où elle vend l'une de ses robes pour 1000 livres. La même année, Tina Lobondi se fait remarquer lors du « British Soap Award », évènement au cours duquel, elle habille Shona McGarty et Hetti Bywater, deux stars de « Eastenders », l'une des séries les plus populaires en Angleterre. C'est en 2010 que Tina Lobondi a lancé sa marque éponyme basée à Notting Hill.

Œuvrer pour les enfants du Congo

Le 17 février dernier, dans le cadre de la fashion week de Londres, la designer a présenté sa collection automne-hiver 2017 dans l'enceinte du prestigieux hôtel One Whitehall Place, situé dans le très chic quartier de Soho. Objectif du défilé : récolter des fonds pour son association ESIMBI, qui œuvre en faveur des enfants au Congo. « L'idée de ESIMBI m'est venue car j'essayais de voir comment je pouvais donner au Congo. L'éducation est la base de tout. J'ai eu l'opportunité que très peu d'enfants ont en RDC, aller dans une école privée que je détestais car mes amis dans mon quartier à Croix-Rouge n'y étaient pas faute de moyens. J'ai aussi étudié à Paris et à Londres. Donc, ces expériences m'ont beaucoup apporté. Ma famille n'était pas contente de mon choix de devenir styliste. Donc, j'ai dû trouver les moyens de financer mes rêves en travaillant dur. Avec ESIMBI, je voulais un moyen de dire aux enfants qu'ils ne sont pas seuls », dit Tina Lobondi.

L'association Esimbi œuvre auprès des enfants via une éducation à la culture et à l'art. « Nos séminaires sont basés sur des sujets de l'art, la mode, la musique, etc... Par nos événements et activités, nous récoltons des fonds pour acheter des matériaux scolaires et organiser des journées extra scolaires. C'est en faisant des petites actions que l'on pourra avoir un grand résultat », indique l'initiatrice de l'association Esimbi, soutenue par la célèbre actrice britanno- zimbabwéenne Thandie Newton. "Les métiers créatifs ont très peu de valeur en Afrique et souvent pas de budget. La seule façon d'avoir de l'attention sur mon travail pour les enfants du Congo était d'utiliser mon travail de styliste. Cela m'a permis d'avoir l'actrice hollywoodienne Thandie Newton comme ambassadrice », ajoute Tina Lobondi.

Inspirer la nouvelle génération

Au mois de septembre dernier, l'association Esimbi a lancé un magazine, en version digitale et imprimée, qui donne la parole et fait découvrir des Congolais de la diaspora et des Africains avec l'objectif d'inspirer la nouvelle génération. Le magazine est gratuit pour les jeunes et les étudiants et peut être consulté en ligne sur ww.esimbimagazine.com . Par ailleurs, une fois par an, l'association organise un événement culturel à Kinshasa pour les enfants, avec notamment une remise de fournitures scolaires. Néanmoins, estime Tina Lobondi, le manque de travail, des enseignants mal payés et des enfants non scolarisés sont autant de problèmes très importants qui ne peuvent être ignorés. « Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités, si les autorités compétentes ne font pas leur travail. Le changement commence toujours par soi-même », fait savoir la designer qui, malgré le travail qu'elle réalise désormais avec l'association, doit toujours gérer sa marque car, précise-t-elle, c'est cette marque qui « nourrit » l'association Esimbi.

Soutien aux jeunes entrepreneurs

L'association vient de franchir un nouveau palier en s'investissant dans le soutien aux jeunes entrepreneurs. En partenariat avec Keenweb Hosting, Esimbi vient de lancer un appel à candidatures pour les startups qui ont pour projet de développer leur communauté de façon positive. L'association va offrir aux cinq gagnants un montant d'une valeur de 325 livres sterling. Les gagnants bénéficieront également d'un domaine gratuit, d'un hébergement de leur site, d'un serveur privé virtuel et d'un programme AdSense de Google. Les candidatures peuvent être envoyées par mail sur competition@esimbi.org jusqu'au 20 décembre 2017.