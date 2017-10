Congo-Brazzaville: Musique - L'artiste Magnum donne un concert métissé à l'IFC

C'est un spectacle « Le fou de la scène » que l'artiste Marie-Georges Banzouzi Samba dit Magnum et la compagnie Fleuve Congo ont présenté le samedi 30 septembre dernier à l'Institut français du Congo (IFC).

Composée de danseurs, musiciens, percussionnistes et chanteurs, Magnum et la compagnie Fleuve Congo ont proposé durant deux heures environ, un spectacle à la fois vivant et vibrant, à la grande satisfaction du public venu si nombreux.

« Le fou de la scène » est énergique, il dialogue avec le public et développe un langage rythmique, tant instrumental, vocal que corporel.

Au cours de ce concert, Magnum et son groupe ont livré douze (12) chansons parmi lesquelles Banga makambo, Mbongui, Bo nganga, Ngoma, Tumuna ka Brazza, contenues dans son nouvel album « Weti-Weti ». Une musique métissée à laquelle on retrouve des rythmes cubain, guadeloupéen,... Magnum et son groupe font un peu du wala, un peu du rap, de la Salsa, du Bolero, du Tcha-tcha-tcha, ... tout ceci dans le but de satisfaire tout le monde.

Ces différentes chansons ont été interprétées par des artistes comme ; Urbain Bass, Joess Mayindou, Malonga 2bax, Bathiste Marcan, Paracle Nzila, Press Mayindou, Urbain Makoumbou, Mays Gérard Bantsimba, Vaidie Mikamona, Kimbuani Michelle, Alphet Nsiabatala ...

« Il y a longtemps que j'attendais ce concert, parce que ça fait longtemps que j'ai joué avec mon groupe à l'institut français du Congo. Et là, j'ai eu l'opportunité de jouer avec mon orchestre Le fleuve Congo. Auparavant, j'ai accompagné beaucoup de groupes ici à l'IFC. Mais la dernière fois que j'ai jouée avec mon groupe, Le fleuve Congo à l'IFC, date de 2013. Je suis très fier de la prestation de ce soir », a déclaré l'artiste Magnum.

L'artiste Magnum a commencé son concert par la percussion avant de le métisser avec le piano, la guitare basse, ...

Marie-Georges Banzouzi Samba dit Magnum a dit un mot sur son album. « J'ai travaillé avec un label qu'on appelle Mobembo music de Hugo et Julien. Ils m'ont beaucoup soutenu pour produire cet album. C'est un ami blanc qui m'avait vu. On s'est dit que c'est un homme qui a beaucoup de talents et nous devons l'aider ; ce qui fut fait. C'est un album métissé. Il y a du métissage (percussion, guitare,... ). Nombreux sont surpris, ils pensent que je ne joue que de la percussion, alors que je suis à la fois percussionniste, chanteur et danseur. »

Rappelons que la compagnie Fleuve Congo a été créée en 2010 à l'initiative de Marie-Georges Banzouzi Samba alias Magnum.