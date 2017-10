Ile Maurice: Environnement Marin - La menace de la couronne d'épines s'accroît

Une autre technique est actuellement à l'étude en Australie, qui a grandement souffert de la couronne d'épines : l'introduction du triton géant (Charonia tritonis) dans l'écosystème de l'unique prédateur de cette étoile de mer. Un grand nombre de ces tritons vivaient auparavant dans les eaux mauriciennes mais ils ont été pêchés pour leur chair ainsi que pour la beauté de leur coquille dont raffolent les touristes. La raréfaction du triton géant réduit et supprime le rôle de ce prédateur quasi exclusif et conduit à la prolifération de cette étoile.

À Maurice, plusieurs de ces étoiles de mer veineuses et voraces ont été trouvées dans le lagon du nord de l'île et certaines ont aussi été vues dans le lagon de Blue- Bay. La problématique que pose la couronne d'épiness est sa vitesse de reproduction et surtout sa ténacité. L'étoile de mer est capable de vivre dès que les conditions lui sont favorables. Elle se reproduit très vite, survit à de nombreuses blessures et a très peu de prédateurs.

«Dans le passé, nous avions initié des actions pour faire le nettoyage des passes et enlever des casiers abandonnés qui devenaient des pièges à poissons. Nous faisons aussi de la plongée scientifique afin de donner un coup de main à Shoals Rodrigues (NdlR, l'organisation non gouvernementale (ONG) pour la protection de l'environnement) dans ses travaux de recherche. C'est ainsi que récemment nous avons fait la découverte d'une espèce d'étoile de mer qui n'existait pas dans la mer de Rodrigues auparavant», explique Richard Payandee.

