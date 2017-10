Cameroun: Exécution du budget 2017 - 166 milliards de F économisés

Le bilan du premier semestre, rendu public par le MINFI fait état d'une diminution des dépenses et d'une hausse des recettes par rapport à fin juin 2016.

Le ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey vient de rendre public le rapport sur l'exécution semestriel du budget 2017 de l'Etat du Cameroun. C'est la deuxième publication du genre, après celle de juin dernier, comptant pour le premier trimestre 2017. Globalement, le bilan à mi-parcours donne quelques motifs de satisfaction, avec une hausse des recettes budgétaires et la baisse des dépenses, dans un contexte toujours difficile. Le contexte : toujours peu favorable Dans sa communication, le MINFI souligne la décélération de la croissance économique (3,7% contre 4,5% en 2016 et 5,8% en 2015); le fléchissement de l'inflation (1,5%, contre 0,9% en 2016).

Mais aussi la signature d'un programme économique et financier avec le FMI, la poursuite de la mise en œuvre de l'APE, les perturbations d'activités enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la poursuite de la lutte contre le terrorisme de la secte Boko Haram et l'insécurité dans la région de l'Est. Recettes : en hausse de 160 milliards Selon le MINFI, au cours du premier semestre 2017, les recettes budgétaires totales se chiffrent à 1911,4 milliards, enregistrant une hausse de 160,3 milliards (+9,2%) par rapport à la même période en 2016. Une hausse qui s'observe à la fois au niveau des recettes internes, des emprunts et dons.

Les emprunts et dons s'élèvent à 437,5 milliards au premier semestre 2017 contre 360,3 milliards au premier semestre 2016, soit une augmentation de 77,2 milliards (+21,4%) entre les deux périodes. Cette augmentation résulte principalement d'une amélioration des décaissements au titre des prêts projets et des emprunts bancaires qui sont notamment destinés au financement des projets du Plan d'urgence triennal (PLANUT). Cependant, l'on note que l'objectif semestriel des recettes budgétaires totales (2 053,1 milliards) n'a pas été atteint. Dépenses : économie de 166 milliards Les dépenses budgétaires totales se chiffrent à 1 803,7 milliards à fin juin 2017 contre 1 969,7 milliards à fin juin 2016, soit une diminution de 166 milliards (-8,4%).

Une diminution principalement imputable aux dépenses courantes, selon Alamine Ousmane Mey. Le MINFI indique que les dépenses budgétaires totales étaient prévues à 1 951,5 milliards au premier semestre 2017. Elles ont été exécutées à hauteur de 1 803,7 milliards, soit un taux de 92,4%. Dans cette rubrique, seules les dépenses d'investissement sont en hausse. 570 milliards à fin juin 2017 contre 558,9 milliards à fin juin 2016, soit une hausse de 11,1 milliards.