Angola: La formation de cadres, une des priorités du Ministère de la Défense Nationale

Luanda — La formation et le perfectionnement de cadres à tous les niveaux sont l'un des défis principaux à relever par le Ministère de la Défense Nationale au cours des cinq prochaines années, a fait savoir mardi à Luanda le nouveau ministre du secteur, le général Salviano de Jesus Serqueira.

Dans un discours devant les cadres de son département, peu avant de s'installer dans son nouveau cabinet de travail, Salviano Serqueira, récemment nommé ministre par le président de la République, João Lourenço, a souligné que la mise en œuvre de ce projet exigerait des troupes une mentalité ouverte, des connaissances actualisées, disponibilité et esprit d'initiative, afin de surmonter les obstacles avec efficacité.

Dans ce contexte, la composante humaine sera prioritaire dans les actions, d'où il est impérieux de travailler en harmonie avec les légitimes aspirations des militaires fonctionnaires du Ministère de la Défense et des Forces Armées Angolaises (FAA), en ce qui concerne la garantie de conditions de travail et de vie compatibles avec leurs responsabilités. "Soyons tous conscients que nous sommes devant de nouvelles et vigoureuses responsabilités, et pour relever ces défis, il nous faut continuer à travailler en équipes qui maintiennent des relations institutionnelles de plus en plus solides entre le ministre et ses principaux collaborateurs et le commandement des FAA", a-t-il souligné.