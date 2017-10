Cameroun: Marchés financiers - Petites attentions pour l'investisseur

Les populations des deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de réclamer leur… Plus »

La rencontre, qui regroupe les acteurs du marché, le régulateur, les épargnants, les investisseurs, va donc consister entre autres en conférences et ateliers, notamment, ce 3 octobre 2017, celui d'information et de sensibilisation de la presse économique aux marchés financiers sur le thème : « Les médias et la culture financière au Cameroun, quelles informations pour quels publics ?» Et hier, une conférence ouverte au grand public aura par exemple porté sur la gouvernance d'entreprise et la protection de l'épargnant. Sur ce point, Elung Paul Che a cité quelques mesures dans le cadre juridique camerounais permettant de protéger les investisseurs, comme de s'assurer que les bilans des sociétés sont publiés.

Il s'agit plus exactement de communiquer sur le marché financier du Cameroun, de rappeler au grand public son fonctionnement en définissant le rôle de chaque acteur. Jean Claude Ngbwa, président de la CMF, a fait l'état du marché financier camerounais qui, plus d'une décennie après sa création, « reste très modeste » avec seulement trois actions cotées à la Douala Stock Exchange (DSX), ce qui ne reflète pas l'économie du Cameroun. Un marché qui en 2016 avait une capitalisation boursière de 148 milliards F. Un chiffre bien loin des 1200 milliards F de la Rwanda Stock Exchange qui cumule moins de dix ans d'activités.

Aucun marché financier ne peut prospérer sans la confiance des investisseurs. Le constat a été fait hier, 2 octobre 2017 à Douala, par le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Elung Paul Che. C'était lors de l'ouverture de la première édition de la semaine internationale de l'investisseur, organisée par la Commission des marchés financiers (CMF) au Gicam à Bonanjo. Une initiative, jusqu'au 8 octobre prochain, qui se déroule simultanément dans tous les pays membres de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Objectif : promouvoir une plus grande éducation et une meilleure protection de l'investisseur sur le terrain des marchés financiers.

