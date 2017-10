Ile Maurice: Poste-de-Flacq - Jean Marie Lapureté le «raphia man»

Pour lui, sans l'encouragement de sa mère, il serait surement toujours au chômage. Il a tout appris d'elle : comment manier une aiguille et tresser un panier, où acheter les fils de fibre de raphia, comment nettoyer le vacoas et le faire sécher avant de pouvoir natter les feuilles, entre autres. Les années d'expérience lui ont appris la rapidité et la dextérité. Il peut tresser un panier en moins de deux heures.

Il avoue que même si la décision venait de lui, il aurait préféré faire autre chose dans un premier temps. Mais petit à petit, il est devenu un visage connu et ses rencontres avec les clients lui plaisaient. De plus, la satisfaction de pouvoir rapporter de l'argent grâce à ses propres efforts était sans prix. «Plito ou fer enn ti travay ki ou res atann mem. Mo pa gagn bokou cash mé mo pa bizin depann lor personn.»

Mais après des années passées sans emploi fixe, il a finalement cédé à l'appel au bon sens de sa mère. «J'étais sans emploi. Je n'arrivais pas à trouver du boulot. Souvent ma mère me priait de l'aider dans la confection de sacs en raphia. J'ai sauté le pas en 2006, quand j'ai décidé de travailler avec elle. Depuis, nous sommes venus ici, à cet emplacement, pour pouvoir être plus visibles pour nos clients.»

Si vous passez par Poste de- Flacq, il est difficile de ne pas voir les couleurs flamboyantes des paniers en raphia et en vacoas exposés près d'un feu de signalisation. Caché parmi les paniers, un homme. Jean Marie Lapureté transforme les fibres de raphia en panier à l'aide de son aiguille. Il est sur place six jours sur sept, depuis dix ans.

