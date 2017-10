Sénégal/Cap-Vert: CM 2018 - Contre les Requins Bleus, les Lions seront dans une situation favorable

Contrairement au Burkina Faso et au Cap-Vert, à qui il ne reste que deux matchs à jouer, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont 3 matchs à jouer dans cette poule D des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Mais cela ne veut pas dire que le Sénégal aura la tâche facile, a prévenu Amara Traoré. "Les Requins Bleus sont dans une belle dynamique et c'est une équipe coriace et difficile à manœuvrer", a rappelé Amara Traoré qui avait battu (1-0) le Cap Vert en 2011 en match amical international.

Cela poussera les Requins Bleus à qui il ne reste que deux matchs à jouer (celui contre le Sénégal à Praia et un dernier à Ouagadougou en octobre prochain), à attaquer et à se découvrir pour aller à la quête des trois points de la victoire, suppose l'ancien sélectionneur national.

Grâce à sa double victoire contre l'Afrique du Sud 2-1 lors des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde, le Cap-Vert s'est replacé dans la course à la qualification en comptant le même nombre de points que le leader, le Burkina Faso (6 points +2), qui ne le devance qu'au goal-average.

"Ce match contre le Cap-Vert ouvrira des espaces et Sadio Mané est plus à l'aise dans ce genre de rencontre", a expliqué le technicien, invité lundi à la télévision publique (RTS). "Le Sénégal est meilleur quand l'adversaire attaque et laisse des espaces", a ajouté l'ancien sélectionneur national (2009-2012), laissant entendre que les Lions seront dans une situation favorable à Praia.

