Maroc: La croissance économique s'améliore pour s'établir à 4,2% au deuxième trimestre

A noter que la demande intérieure s'est accrue de 3% au deuxième trimestre au lieu de 4,5% la même période de l'année 2016 et les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 6% durant le deuxième trimestre au lieu de 4,5% une année passée, alors que les importations ont connu un net ralentissement passant de 12,6% à 2,7%.

Il s'agit des hôtels et restaurants qui ont affiché une croissance de 8,7% au lieu d'une baisse de 2%; du transport (4,5% au lieu de 0,1%); des services rendus aux ménages et aux entreprises (4,3% au lieu de 4%); du commerce (3,6% au lieu de 6,5%); des services financiers et assurances (3,2% au lieu de 0,4%); des postes et télécommunications (1,8% au lieu de 5,4%) ainsi que des services rendus par l'Administration publique générale et sécurité sociale (1,1% au lieu de 0,8%), entre autres.

Selon l'arrêté des comptes nationaux, les composantes de ce secteur ont quasiment toutes connu des croissances positives de leur valeur ajoutée. En l'occurrence, l'industrie d'extraction avec 28,5% au lieu d'une baisse de 1,1%; l'électricité et eau (5% au lieu d'une baisse de 0,7%) et les industries de transformation (1,8% au lieu d'une baisse de 0,2%).

