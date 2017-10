Maroc: Emouvantes obsèques de la mère de Habib El Malki

La regrettée Hajja Khadouj Nabil, mère de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et président du Conseil national de l'USFP, et grand-mère de Tarek El Malki, membre du Bureau politique, a été inhumée samedi à Boujaad en présence de plusieurs personnalités, avec à leur tête le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani.

Ont pris part également aux funérailles Mustapha Ramid, ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, Charki Draiss, ex- ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, le wali de la Région de Khénifra-Béni Mellal, les gouverneurs, de hauts responsables de la Gendarmerie Royale et des Forces auxiliaires, des responsables des services extérieurs de la province et de la Région, les présidents des commissions parlementaires, des membres du Groupe socialiste au Parlement, des édiles locaux, et une délégation importante de membres dirigeants de l'USFP et de la FDT.

Condoléances du Groupe socialiste

C'est avec grande affliction que le Groupe socialiste a appris le décès de la regrettée, Khadouj Nabil, mère de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et président du Conseil national du parti.

En ces douloureuses circonstances, les membres du Groupe socialiste et le staff administratif du Groupe présentent leurs condoléances les plus attristées à Habib El Malki et à l'ensemble de la famille de la défunte.

Puisse Dieu avoir l'âme de la regrettée en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.