Congo-Brazzaville: Retour de la paix dans le Pool - Denis Sassou N'Guesso assure les sages et notables

De son côté, le représentant des sages, Dominique Loubassou a insisté sur la nécessité de mettre en place un comité de suivi devant contrôler la mise en œuvre des opérations conduisant au rétablissement de la paix dans le Pool, à savoir entre autres l'ouverture des couloirs humanitaires sécurisés ; la libre circulation des biens et des personnes ; l'ouverture du trafic sur le chemin de fer Congo océan ; le retour des populations déplacées dans leurs villages et la sortie des forêts des jeunes égarés.

Prenant la parole à son tour, l'évêque de Kinkala Louis Portella Mbuyu a rappelé les peines que subissent les populations du Pool du fait de l'insécurité créée par les miliciens de Ntoumi. Il a indiqué en outre que les ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur et de l'action sociale devraient s'impliquer considérablement dans la recherche des moyens devant conduire au rétablissement de la situation sécuritaire et sociale dans cette partie du pays.

« A ma connaissance, je sais que Ntoumi a soutenu le candidat Guy Brice Parfait Kolelas sorti deuxième à l'élection présidentielle. Ce dernier vaque tranquillement à ses occupations. Il siège à l'Assemblée nationale. Je me demande donc la motivation profonde qui justifie le retranchement de Ntoumi et son basculement dans la violence aveugle. Vous qui êtes avec lui dans le Pool, vous devrez assurément connaitre les principales raisons de sa rébellion », a indiqué le chef de l'Etat.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a rappelé à son auditoire que la crise du Pool n'est pas une affaire politique. Il s'agit, a-t-il précisé, d'une crise humanitaire et sociale, parce que, a-t-il renchéri, peu avant l'élection présidentielle, Ntoumi était ministre délégué chargé des réparations des séquelles de guerres, donc collaborateur du président de la République. On ne sait trop comment, a dit le chef de l'Etat, que Ntoumi ait choisi, sans motif réel, de répartir dans les forêts du Pool ; alors qu'il n'était pas candidat à la dernière élection présidentielle.

Au centre des échanges : étudier les voies et moyens du rétablissement de la paix et la sécurité dans ledit département où sévissent depuis près de dix-huit mois des bandits armés à la solde de Fréderic Bintsamou alias Pasteur Ntoumi.

