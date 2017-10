Angola: Le ministre espère rendre plus efficient le secteur de ressources minérales

Luanda — Un nouveau statut organique, qui doit fusionner le Ministère de la Géologie et des Mines avec celui du Pétrole, sera créé très bientôt, afin de rendre plus efficient le secteur, a fait savoir mardi à Luanda le ministre des Ressources Minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

Prenant la parole, peu avant de s'installer dans son nouveau cabinet, en présence du ministre sortant de la Géologie et des Mines, Francisco Queiroz, l'actuel patron de ce département gouvernemental a affirmé que les nouveaux défis à relever l'obligeraient à réduire le nombre de cabinets et des Directions existant jusqu'ici, afin de rendre le ministère plus productif.

Diamantino Azevedo a souligné que la fusion de cabinets ne signifiait pas que les fonctionnaires quitteraient leurs postes. Vu l'importance des fonctions qu'ils exercent, ils continueront à travailler pour donner une nouvelle impulsion au Ministère des Ressources Minérales et Pétrolières, a-t-il expliqué.

Mettant en relief le rôle du secteur de la Géologie Minérale et Pétrolière dans l'économie nationale, le ministre a dit que le défis à relever était grand, car il consiste à mettre en œuvre le Programme de gouvernance prôné par le MPLA durant la campagne électorale ayant précédé les élections générales du 23 août dernier.

Les deux Ministères ont été fusionnés par le nouveau gouvernement du président João Lourenço, qui est à la tête du pays depuis le 26 septembre 2017 (date de son investiture), soit au lendemain de ses élections générales.

Né le 12 juillet 1963, à Porto Amboim (Province de Cuanza Sul), Diamantino Azeveno, qui occupe pour la première fois le poste de ministre, est docteur en Ingénierie de Mines, issu de l'Université Technique de Berlin, en Allemagne.

Il était, en 1997, assesseur au Ministère de la Géologie et des Mines, et en 1998, vice-président du Conseil d'Administration du Fonds de Développement Minier.

De 2000 à 2002, il était directeur du Cabinet de Coopération, et, de 2002 à 2006 directeur-général du Centre de Développement des Ressources Humaines de l'Afrique Orientale et Australe - SIAMIC.

Jusqu'à sa nomination au poste de ministre, Diamantino Azevedo exerçait les fonctions de président du Conseil d'Administration de l'entreprise Ferrangol.