Tunisie: L'Unesco se met à table, pour Jugurtha

La nouvelle, annoncée promptement sur notre journal, il y a quelques jours, nous voudrions lui donner un écho particulier à travers la rubrique de ce jour !

Une nouvelle réconfortante à plus d'un titre puisque voilà que «l'inscription de la Table de Jugurtha sur la liste du patrimoine mondial auprès de l'Unesco» vient d'être enfin annoncée par le ministre de tutelle, M.Mohamed Zine El Abidine, qui vient d'en entamer les démarches auprès de cette noble instance à Paris.

Cette intervention méritoire arrive à point pour, en effet, combler les vides successifs qui sont à l'origine de la dégradation de la mise en valeur du patrimoine archéologique de la Tunisie contemporaine, riche de plusieurs millénaires! Car, en effet, il aura fallu un discernement grandiose et une certaine éthique morale (depuis la fameuse réunion de l'Unesco de Tunis, en date du 15 janvier 1968) pour rappeler que notre héritage culturel est un champ d'expérience et d'applications, à travers toutes les strates encore visibles et attrayantes à souhait dans le sol du pays.

Ce que le Dr Slah-Eddine Tlatli rappelait à l'époque et à qui voulait l'entendre «des bains d'archéologie comme on prend des bains de mer et de soleil»!

Le ministre de tutelle devait rappeler en outre d'autres «sites à valeur archéologique et naturelle mis en instance depuis belle lurette, des décennies entières : la Médina de Tunis, le site archéologique de Carthage, plus ou moins rétrogradé, l'amphithéâtre d'El Jem (1979), la cité punique de Kerkouane et sa nécropole (1985-1986) ainsi que les Médinas de Sousse et de Kairouan (1988) et, bien sûr, la ville de Dougga (1997) qui avait été visitée par le président français Jacques Chirac qui voulait en faire le haut lieu du théâtre dramatique en Méditerranée!

Des demandes nouvelles aussi, formulées, comme celle relative à la synagogue de la Ghriba, d'une ancienne mosquée et d'une église, dans l'Ile des Lothophages.

Au total, 12 sites tunisiens sur la liste préliminaire de l'Unesco. Sans oublier encore les sites ou monuments laissés pour compte depuis longtemps à cause de politiques aventureuses et de rapines de tant de trésors archéologiques.

Durant l'année 1968, on comptait encore neuf cent un monuments classés, se rapportant à trois cent cinq ensembles. Que sont-ils devenus à ce jour?