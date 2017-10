Cameroun: L'incontournable dialogue

Dans l'optique d'une résolution satisfaisante des tensions persistantes qui paralysent les activités et gangrènent la vie de paisibles citoyens dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis près d'un an, l'unanimité se dégage en faveur d'un dialogue franc et sincère entre fils d'un même pays : le Cameroun.

Les forces vives de la Nation - au-delà des chapelles politiques et autres clivages - ainsi que les organisations internationales parmi les plus représentatives (ONU, Union européenne, Commonwealth... ) prônent et recommandent instamment pareille démarche qui se situe aux antipodes de la division, de l'exclusion, du rejet de l'autre. A l'écoute permanente de ses concitoyens en tant qu'élu de la Nation et, qui plus est, garant de la bonne marche du pays, le chef de l'Etat, Paul Biya, a dans ce sillage, donné suite aux revendications corporatives exprimées à la fin de la l'année dernière : mise à disposition de la version anglaise du Traité Ohada, réforme de l'Enam et de la Cour suprême, recrutement d'enseignants bilingues, etc.

Un souci évident d'apaisement dont l'objectif affiché était d'apporter des réponses idoines aux préoccupations et récriminations soulevées ici et là. Et ce, en respect du pacte républicain. Sauf que la violence n'a pas tardé à faire son apparition en face. Ainsi, de paisibles populations qui ne demandant qu'à vaquer librement à leurs occupations ont été spoliées dans leurs droits par des extrémistes sans foi ni loi qui ont entrepris, sans en avoir reçu mandat, d'imposer leurs opinions et positions. En instaurant l'intimidation et la peur autour d'eux sur un socle d'intolérance et de haine.

Que de destructions de biens publics et privés ces dix derniers mois dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ! Sans compter les nombreuses atteintes à l'intégrité physique de certains compatriotes dont le seul péché est de vouloir penser par eux-mêmes. Toutes choses qui constituent une négation flagrante de la démocratie, autant que d'une société fraternelle. Pour sa part, le président Paul Biya est demeuré constant dans sa volonté d'ouverture, de tolérance, dans sa politique de la main tendue. Mais dans le respect de l'Etat de droit et de la règle républicaine.

C'est ainsi que dans son message à la Nation le 31 décembre 2016, le chef de l'Etat s'est voulu sans ambage : « Je condamne de façon énergique, disait-il, les actes de violence d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs ». Et d'ajouter: « Il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surrenchère verbale, la violence de rue et le défi de l'autorité.Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes ». Dialoguer. Toute la question est là.

Il s'agit avant tout de se laisser convaincre par cette exigence, dans la perspective de bâtir un Cameroun toujours plus fort. Dans le respect de toutes ses composantes et sensibilités, de sa diversité infinie. Conformément à l'esprit et l'héritage des pères fondateurs de ce beau pays que nous avons tous en partage. En gardant toujours à l'esprit que nul ne devrait se prévaloir du monopole ni de la raison, ni du patriotisme. C'est un préalable à tout véritable dialogue constructif qui se présente comme la voie incontournable d'un progrès partagé, gage d'une émergence que nous appelons de nos vœux. Il est donc temps que les partisans avérés de la discorde et de la division reviennent à de meilleurs sentiments.

Car, à la vérité, la volonté déterminée et quasi obsessionnelle de l'immense majorité des Camerounais est la construction d'une nation forte, soudée et solidaire. Une option solidement ancrée dans les consciences, d'autant plus que l'unité nationale est le fruit d'une quête longue et patiente, ponctuée de sacrifices considérables.

