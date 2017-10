Cameroun: Buea retrouve son quotidien

L'activité a repris dans le chef-lieu du Sud-Ouest ce lundi 2 octobre, jour de bilan néanmoins

A l'ombre du Mont Cameroun, Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, s'est réveillé en douceur ce lundi 2 octobre 2017. Les bruits de la veille se sont estompés. Au chant des oiseaux saluant les premiers rayons du soleil ont succédé des sons dus à l'activité humaine : un taxi qui passe, suivi d'une autre voiture ; des riverains qui s'approvisionnent en eau potable à une petite fontaine ; des discussions dans un commerce... A Clerk's Quater, plus précisément au « Buea Meet Center », les bouchers reçoivent leurs premiers clients (des clientes, plus précisément) et les vendeurs de viande grillée sont à l'œuvre aussi. Vision particulièrement réconfortante pour le visiteur qui a n'a pas pu se trouver à manger la veille, cafétérias, boulangeries etc. étant fermées... « Nous avons bien dormi, malgré que ces gens nous aient dérangés », explique Margaret K., agent de l'administration et mère de famille à Buea.

La veille 1er octobre, la ville, bien que globalement calme, a connu quelque agitation. Cela dit, les tirs de grenades lacrymogènes et autres détonations sont restés sporadiques, et ont retenti dans la journée. La nuit a par conséquent été plus tranquille, plus calme. C'est donc une matinée normale qui s'est ouverte le 2. Certes, la présence des forces de maintien de l'ordre restait visible en maints endroits, quoique plus discrète que la veille. Des forces déployées pour faire face à une situation encore présente dans les esprits, assurément. Il y avait de la menace dans l'air et quelques groupes sont passés à l'action. Rencontré hier par CT, le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï a dressé un bilan de la journée dans la région.

Entre autres choses, nous apprendrons qu'en plusieurs endroits, les assaillants ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre et de sécurité. A Bokwai, à la périphérie de Buea, un groupe a incendié le palais du chef traditionnel, et tiré sur les forces de l'ordre. La riposte a fait deux morts. A Mamfe, dans la Manyu, au lieu-dit « Satom Bridge », une patrouille de gendarmerie est tombée dans une embuscade (des troncs d'arbre jetés sur la route après son passage, et des clous semés plus avant sur la voie). Les assaillants ont ouvert le feu, blessant gravement un adjudant.

La riposte a fait trois morts, dont deux Nigérians « sorciers », réputés invulnérables, et cinq blessés côté assaillants. A Kumba, dans la Meme, le véhicule du commandant du Bataillon d'appui a essuyé des tirs, mais il n'a pas riposté. A Tombel, dans le Kupe-Muanenguba, D'autres informations font état d'une tentative repoussée de prise de la brigade de gendarmerie d'Akwaya, dans la Manyu. Un autre « sorcier » était impliqué dans cette opération qui a également coûté la vie à un assaillant. Le même département a enregistré huit arrestations, dont trois de Nigérians.