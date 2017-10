Cameroun: Université de Yaoundé I - A l'ère de la professionnalisation

L'option est clairement prise d'assurer l'adéquation formation-emploi des étudiants dans la mère des universités du pays

Sur la « colline du savoir » ce lundi 25 septembre 2017, le chassé-croisé des étudiants en jeans et baskets confirme l'effectivité de la rentrée académique 2017-2018 à l'université de Yaoundé I. Les cours ont en effet débuté le 11 septembre dernier pour les anciens étudiants et le 18 du même mois pour les jeunes bacheliers. Cette année, la mère des universités camerounaises mise plus que jamais sur la professionnalisation. Avec quatre facultés, trois grandes écoles, un institut et un centre, il ne fait aucun doute que l'université de Yaoundé I est très sollicitée.

Aucune appréhension à se faire pour ce qui est de la formation et de l'après formation car, la professionnalisation des enseignements y est une réalité. D'après les responsables, les filières professionnalisantes sont rattachées à chaque faculté et permettent à tout apprenant d'opérer son choix. L'ambition affichée ici étant notamment « d'assurer à l'étudiant une insertion professionnelle après la formation, de suivre les étudiants en leur donnant des profils pour des métiers précis et d'offrir une formation adaptée aux exigences du marché de l'emploi à l'échelon national et international », explique un des responsables.

A la Faculté des Arts, lettres et sciences humaines, six masters professionnels se greffent à 15 filières : le master en communication et stratégies, tourisme et hôtellerie, urbanisme, cartographie et cinématographie. Le master professionnel en linguistique est également proposé. « Tous ces masters recrutent un certain nombre d'étudiants et fonctionnent de telle manière qu'à la fin de l'année, les étudiants aient terminé leurs travaux », confie notre source. La cartographie et l'urbanisme par exemple, sont logés au sein du département de géographie où les enseignements donnent lieu à des débouchées professionnelles.

Il en est de même pour les départements d'histoire et d'anthropologie. C'est aussi le cas au département de psychologie, avec la psychologie sociale, la psychopathologie. Les étudiants y sont formés pour être opérationnels dans les hôpitaux, les structures économiques et autres. La Faculté des sciences n'est pas en marge de cette innovation. L'on dénombre plusieurs masters professionnels à l'instar des masters en industrie des semences, des sciences forestières et de l'environnement. Sans oublier le master en réseaux et applications multimédias entre, autres.