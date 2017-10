Tunisie: Benzarti saura-t-il se racheter ?

Il n'y a pas que Faouzi Benzarti qui est dans le viseur des supporters mécontents. Une frange du public pense que Moez Ben Chérifia ne remplit plus adéquatement son rôle. On lui incombe la responsabilité des deux buts encaissés devant Al Ahly en quart de finale retour de la Ligue des champions, et pas seulement. Le premier gardien «sang et or» n'arrive pas à convaincre depuis quelque temps.

L'Espérance de Tunis a également un second match choc d'affilée et pas le moindre, le derby de la capitale. Ce n'est donc pas le moment de changer d'entraîneur. C'est aussi une deuxième chance qui s'offre à Faouzi Benzarti pour se racheter auprès des supporters espérantistes. Benzarti saura-t-il arrêter l'Etoile à l'Olympico de Sousse ? Ce n'est pas donné, même si le football ne répond à aucune logique.

