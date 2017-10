Tunisie: Mémoire des lieux et des êtres calcifiés

Allez donc voir, ce soir, l'exposition personnelle de Houcine Msadak, à la galerie Alexandre-Roubtzoff, à La Marsa.

Vous ne le regretterez pas car il est originaire de Médenine, la ville de la poésie orale et, qu'à ce titre, il revendique aussi, comme tant d'autres artistes plasticiens de nos régions de l'intérieur, ses racines profondes de cet humus millénaire cher, très cher, aux artistes de l'ombre!

L'intitulé de ses œuvres peintes, entre portraits de faces anonymes et d'architectures traditionnelles (comme les ghorfas), «Mémoire de calcaire», veut bien dire qu'il s'agit d'une mémoire «calcifiée», avec l'usure du temps. Dans cette zone qui n'est pas du littoral -- comme à Zarzis -- et qui n'a pas l'heureuse clémence de cette autre mémoire «rafraîchissante» de la Méditerranée. Cette marée, dans le cœur des artistes, et qui invite à prendre le large, comme dans l'Odyssée d'Homère naguère, ou dans les temps d'aujourd'hui, aujourd'hui ! Le calcaire, c'est une roche de calcium faite de sels, dont le magnésium (calcites, craie, tuffeau).

Et il servait bien, dans les siècles derniers, pour les chapelles de l'art occidental, aux artiste peintres. Comme le «blanc de Meudon», celui «d'Espagne» ou, le plus célèbre d'entre eux, le «blanc de Malte» qu'était allé chercher Le Carravagio, jusqu'à l'Île de Malte pour son «mûrissement» avec le soleil éclatant de lumière! En effet, quand on arrive à Malte-La Valette, on voit bien la différence entre les nouvelles maisons toutes blanches et celles qui ont «mûri» avec le temps et la lumière très particulière de ces îlots, dans celui de Gozzo!

«Mémoire de calcaire» donc, avec tout l'éclat de ses ocre-jaune, rouges, verts, terre-d'ombre, etc. me souviennent d'une lecture d'Emile Zola «La bête humaine» dont j'ai cherché à retrouver la ressemblance pour l'architecture et ces faces sans identité, que Houcine Msadak a peintes et dépeintes pour nous, d'une manière fébrile et expressionniste à l'envi.

Ce petit paragraphe qui en dit long malgré les «climats» de Montesquieu et ses principes devenus obsolètes avec cette ère de la mondialisation : «Pourtant, cette idée de foule que les trains montants et descendants charriaient quotidiennement devant elle, au milieu du grand silence de la solitude, la laissaient pensive, les regards sur la voie où tombait le silence (... ) Il y en avait trop (... ), le courant coulait en ne laissant rien de lui (... ) de sentir que cette foule, toujours si haletante, ignorait qu'elle fut là, en danger de mort»...

J'avais vu à l'œuvre travailler Houcine Msadak avec d'autres artistes maghrébins, du Canada ou d'ailleurs. La gestualité avec laquelle il peignait cinq-six toiles avec une telle frénésie !

Peindre des visages, front, bouche large, joues saillantes, menton bas, les yeux ouverts, fermés; peinture rose, rouge, ocre-jaune, blanche aux origines du calcaire mûri par des soleils ardents sur Médenine !