Madagascar: Recherche scientifique - Colloque International des Doctorants

Durant les journées de lundi et d'hier des doctorants et des docteurs en sciences humaines et sociales ont cogité autour du thème « Langues, Cultures, Patrimoines et Identité dans la Zone Océan Indien », dans le cadre d'un colloque international organisé à l'ENS Ampefiloha.

Diversité culturelle. Multiculturelle comme son nom l'indique, le colloque a fait intervenir des laboratoires et des universités de la zone Océan Indien.

Le rapport entre langue, identité culturelle et représentation dans l'Océan Indien et son contexte géoculturel et historique particulier a donc été développé et mis en exergue durant ce colloque.

Les participants ont pu partager leurs connaissances et communiquer leurs visions à travers leurs interventions, lesquelles s'articulent autour de trois axes principaux : « Langue marqueur d'identité », « Patrimoines et construction de l'identité », ou encore « Cultures, langues et identités ».

Sciences humaines. Grâce au brassage de disciplines, de théories et d'approches qui a été effectué, le colloque peut à juste titre être considéré comme un observatoire des spécificités socioculturelles et anthropologiques de ce vaste espace géostratégique qu'est la zone Océan Indien. Stratégique, car se situant au carrefour d'au moins deux continents, en l'occurrence l'Afrique et l'Asie.

Complexe, car encore marqué par des disparités économiques et une injustice sociale encore présentes, allant de pair avec une revendication, voire une recherche identitaire de plus en plus forte. Culturellement, la zone s'apparente à une mosaïque marquée par le métissage, ayant fortement influencé l'histoire de sa sociolinguistique.

Fascinante, riche et complexe, la culture indianocéanique manque toutefois de valorisation et de structuration. Grâce à ce genre d'évènement scientifique permettant le foisonnement des idées, des échanges et la cristallisation des acquis, cette valorisation et cette structuration de la culture de l'Océan Indien seront possibles. Les sciences humaines représentent en effet, un outil formidable de compréhension de l'Homme, de son monde et de la société, dans l'optique de son mieux-être.