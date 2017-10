Tunisie: Le grand rassemblement

Le moins qu'on puisse dire pour l'instant sur l'état actuel de l'équipe de Tunisie est qu'il est inquiétant. Ajoutez que le groupe est allé en France sans médecin et sans kiné ! Il nous est difficile de comprendre la position ambiguë du DTN et de l'entraîneur national quand on écarte tout un staff médical au cours d'une phase de préparation assez importante. Ce qui s'est passé est inadmissible et prouve que les choses tournent mal, non seulement au sein de la sélection nationale, mais aussi à la Ftvb. Où allons-nous ?

L'équipe de Tunisie sera de retour à Tunis le 8 octobre en provenance de Paris au terme d'une étape préparatoire marquée notamment par une participation au tournoi international de Chaumont. Les coéquipiers de Hosni Karamosli se sont contentés d'une seule victoire face à la modeste équipe allemande de Buhl, et se sont inclinés devant les Chaumonais et les Nantais sans parvenir à décrocher le moindre set.

La CAN qualifiera les trois premières équipes au Championnat du monde 2018 qui se tiendra conjointement en Italie et en Bulgarie.

Tout compte fait, la réunion technique générale, prévue la veille du coup d'envoi, dévoilera la liste officielle des participants et procédera à la composition des poules et l'établissement du calendrier général.

