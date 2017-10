Il a exhorté les militants à la vigilance maximale, à une discipline dans les rangs et surtout à peser les paroles de ces trois messieurs que sont Benjamin Sia, Barthélémie Tenkodogo et Yacouba Dié.

Et Fulbert Paré, secrétaire chargé des relations extérieures, de la communication et de la presse, d'ajouter : « Nous avons engagé une procédure légale pour rétablir l'ordre et nous avons informé l'autorité de ce qui se passe. Nous avons informé le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration territoriale.

Pour lui, cette conférence de presse visait à tenir l'opinion publique informée de ce qui se passe au sein de CADRe, contre-attaquer de façon légale, dénoncer cette récupération politique, accélérer la mise en branle de certaines procédures légales pour un retour à la normale au sein du CADRe et à permettre aux membres exclus que sont Sy Daniel Traoré, Fulbert Paré et Noufou Sanou d'échanger avec la presse.

