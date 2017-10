Burkina Faso: Boucle du Mouhoun - La jeunesse prend ses responsabilités

L'Union des jeunes pour le développement intégré de la Boucle du Mouhoun (UJDI/BMH), un nouveau mouvement associatif, a été officiellement présentée au public, le samedi 30 septembre 2017, à Ouagadougou lors de sa première Assemblée générale. Elle ambitionne de participer activement au développement socio-économique de la région.

La Boucle du Mouhoun, à laquelle l'on a conféré le statut de « grenier » du Burkina est à la traîne malgré les potentialités minières, hydriques, culturelles et l'importante main d'œuvre dont elle regorge.

En témoigne son rang de deuxième région la plus pauvre du Burkina Faso. Ce paradoxe semble avoir interpellé des jeunes qui n'entendent pas se résigner face à cette situation socio-économique peu reluisante.

En s'appropriant le message que véhicule une maxime populaire selon laquelle « l'union fait la force », les fils des provinces du Nayala, du Sourou, des Banwa, des Balé, de la Kossi et du Mouhoun, ont décidé de marcher comme un seul homme en créant une organisation associative baptisée Union des jeunes pour le développement intégré de la Boucle du Mouhoun (UJDI/BMH).

La première Assemblée générale de cette structure s'est tenue, le samedi 30 septembre 2017, à Ouagadougou sous le thème : « Rôle et place de la jeunesse dans le développement intégré de la Boucle du Mouhoun ».

Toutes les couches sociales issues des six provinces rattachées à la région y ont été représentées. A l'entame de la rencontre, le président de l'UJDI/BMH, Saïdou Traoré, a confié les motivations de la création de l'association.

Pour lui, l'UJDI/BMH symbolise une prise de conscience collective des jeunes face au retard qu'accuse la région de la Boucle du Mouhoun sur le plan socio-économique.

«Nous voulons agir de façon concertée, sans aucune exclusion. Car, plus nous sommes unis, plus nous sommes forts et mieux nous contribuerons à changer la donne», a-t-il avancé. Bref, l'UJDI/BMH se veut, selon son président, un cadre de réflexion, de partage d'expériences et d'expérimentation de projets de développement.

Ainsi, pour la cause de la « maison commune », Saïdou Traoré, a invité les jeunes à adhérer massivement à l'association et à surtout transcender les divergences politiques et les identités claniques pour faire de l'UJDI/BMH une force de veille et un vecteur de progrès économique et social intégré de la région.

Pour sortir ensemble de l'ornière, M. Traoré a dit avoir besoin, également, de l'expérience et de la sagesse des aînés.

« Aux autorités administratives et politiques, je souhaite la disponibilité, aux responsables coutumiers et religieux, les conseils et bénédictions, aux partenaires et ONG, l'accompagnement et aux jeunes l'action et les résultats.

Car c'est à ce prix que nous pourrons vaincre les adversités et bâtir une Boucle du Mouhoun prospère », a-t-il dardé. Tout en saluant l'initiative, le parrain de l'Assemblée générale, Réné Bonou, a prodigué de « précieux » conseils à ses filleuls.

«Pour que l'UJDI/BMH soit citée comme exemple vous devez emboiter les pas de vos aïeux», a-t-il préconisé. Réné Bonou a, en effet, invité les jeunes à incarner les valeurs républicaines, à se départir du gain facile et surtout à résister au « virus politique».

Le courage et le sacrifice sont, entre autres, qualités qu'il leur a conseillées pour franchir « vaillamment » tout obstacle qui viendrait à se dresser sur leur chemin.

Représentant le Premier ministre Paul Kaba Thieba, patron de cette première AG de l'UJDI/BMH, le ministre en charge de l'habitat, Dieudonné Bonanet voit en cette initiative un renouveau de la région de la Boucle du Mouhoun à travers sa jeunesse.

« C'est une œuvre très noble. Car, notre région a longtemps souffert de nos divisions et il est temps que l'intérêt général soit notre boussole. Nous avons besoin d'une union sacrée, doublée d'un esprit patriotique et d'un sens du sacrifice », a-t-il soutenu.

Il a ajouté : « Là où les aînés ont trébuché, il est de votre devoir de relever les défis et là où ils ont réussi, vous devez consolider les acquis ».

En retour, il s'est engagé, au nom du Premier ministre, à accompagner activement l'UJDI/BMH, dans la mise en œuvre de son programme d'activités, à travers les structures déconcentrées de l'Etat.