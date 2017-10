Congo-Kinshasa/Maroc: Mondial 2018 - Les Léopards déjà au Maroc pour deux jours

Prévu le samedi 7 octobre à Monastir en Tunisie, le match Libye - RDC comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la coupe du monde « Russie 2018 » se prépare en conséquence de part et d'autre. Les Léopards sont à Cassablanca, au Maroc pour une préparation d'une durée de 48 heures soit deux jours.

Il faut signaler que quelques joueurs évoluant à l'étranger ont déjà rejoint le groupe des locaux depuis le lundi 2 octobre à Casablanca et non plus à Rabat, lieu initialement prévu pour la préparation. Il s'agit de Joël Kiasumbua, Neeskens Kebano, Paul José Mpoku, Wilfried Moke, Fabrice Nsakala, Shadrack Akolo, Gael Kakuta, Jonathan Bolingi, Firmin Mubele, Marcel Tisserand, Chancel Mbemba, Christian Luyindama, Arnold Nkwufo et Jordan Botaka.

Cédric Bakambu, Junior Kabananga et Gabriel Zakuani, étaient attendus hier mardi 3 octobre. Merveille Bope ne sera pas de la partie pour cause de blessure. Les Léopards quitteront Casablanca le jeudi 5 octobre pour Monastir où se tiendra la rencontre de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018 entre la RDC et la Lybie.

Au niveau du classement partiel du groupe A, la RDC occupe la deuxième position avec 7 points. La première place reste dominée par la Tunisie avec 10 points. L'unique place qualificative pour le Mondial 2018 se dispute entre la RDC et la Tunisie, la Libye et la Guinée ayant déjà perdu leur chance de qualification.