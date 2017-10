Afrique du Sud # Burkina Faso - Les Etalons gonflés à bloc

Un autre résultat les amènera forcement à prêter une oreille attentive du côté du Cap Vert et à sortir la calculette. Pour cette expédition le technicien portugais pourra compter sur l'ensemble de son groupe même s'il déplore la blessure et l'absence de Yacouba Coulibaly.

Ce qui donnera certainement des opportunités aux ouailles de Duarte pour mieux tuer la rencontre. De plus, les joueurs devront faire fi de la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud # Sénégal et se focaliser sur leur rencontre avec pour principe cardinal, les trois points. En faisant le plein de points à Johannesburg, ils accumuleront de la confiance pour la dernière journée.

Presqu'un an jour pour jour, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et revoilà les Etalons prêts à rectifier le tir cette fois.

Pour cette prochaine rencontre face à l'Afrique du Sud, les Etalons devront rentrer dans le match en mode guerrier et n'être obsédés que par la victoire. Pour les puristes de la tactique, les poulains de Duarte devront montrer du rythme, de l'équilibre et de l'efficacité face aux Bafana-Bafana.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.