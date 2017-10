Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala évasif sur la tenue d'élections

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement part en guerre contre la corruption et la… Plus »

Il ne reste plus qu'au peuple d'en tirer toutes les conséquences et de faire valoir son droit au vote, tel que consigné dans la Constitution.

Cette langue de bois qu'il a adoptée révèle le vrai projet de son gouvernement, c'est-à-dire renvoyer le plus loin possible les élections pour conforter un glissement collectif.

L'évaluation maintes fois promise, passe pour de la poudre aux yeux du souverain primaire. Bref, dans sa prestation d'hier mardi, le Premier ministre s'est perdu en conjectures en lieu et place des signaux clairs et nets sur la tenue d'élections.

Lorsque RFI l'interroge sur la publication du calendrier électoral, Bruno Tshibala tranche en ces termes : « Nous allons procéder à l'évaluation du processus et ainsi annoncer un calendrier réaliste dans quelques jours ». Quelques jours sont passés et puis, plus rien.

Entre ses déclarations du 13 septembre 2017 sur les antennes de RFI et ses réponses d'hier mardi, c'est le jour et la nuit.

Ceci pouvant expliquer cela, quoi de plus normal que dans son plan, la tenue d'élections ne soit inscrite au nombre de priorités. Le fait de s'accrocher à la tripartite Céni - CNSA - Gouvernement rime avec la logique du glissement. Et Bruno Tshibala peut se frotter les mains tant qu'il y est.

Comme on pouvait s'y attendre, la prestation du Premier ministre a non seulement suscité une vague d'interrogations mais encore elle a laissé tout le monde sur sa soif.

