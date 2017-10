Guinée: Un nouveau parti « révolutionnaire et panafricaniste » entre dans l'arène politique

Selon eux cela fait plus d'une année depuis qu'ils ont déposé leur candidature pour l'obtention d'un agrément qui les permettra d'exercer leurs activités légalement. Mais très malheureusement cela traine encore au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.

« Le 1er point : La Guinée et le panafricanisme, 2- la survie des guinéens, 3- l'alimentation et les entrepreneurs guinéens, 4- la jeunesse guinéenne, 5- l'audit de l'administration guinéenne, 6- la femme guinéenne, 7- les fonctionnaires guinéens.

Selon le secrétaire national chargé de la communication, Bangaly Bafodé Djoubaté, le parti est un parti révolutionnaire et panafricaniste qui se fixe comme objectif l'union des guinéens et le développement du pays à travers ses propres ressources, mais aussi assuré la sécurité de tous les guinéens partout où il se trouve.

