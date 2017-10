Cameroun: Un journaliste accusé d'incitation à la haine contre les anglophones

Beaucoup de personnes s'interrogent sur les causes de l'hypertension artérielle et sur la recrudescence des morts… Plus »

Mieux encore, il reprend à son compte les propos reprochés à son collaborateur : « Quand on pose des bombes, quand on a les armes, quand on brûle les écoles, on appelle cela comment ? Moi, j'appelle cela terrorisme ».

Jean-Pierre Amougou Belinga, le propriétaire de Vision 4, se défend de toute stigmatisation visant les anglophones. « Je voudrais qu'on nous présente là où on a parlé de génocide, là où on a appelé les uns ou les autres à combattre les anglophones, déclare-t-il.

Il est reproché à Ernest Obama d'avoir, dans l'une de ses émissions, incité à la haine contre les anglophones et d'avoir qualifié de « terroristes » les auteurs des troubles dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.

