Burkina Faso: Système de défense et de sécurité - Un forum pour jeter les bases de la réforme

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a animé le mardi 3 octobre 2017, à Ouagadougou, une conférence de presse sur la tenue du forum national sur la sécurité prévue dans trois semaines.

Le gouvernement burkinabè affiche une ferme volonté d'apporter une réponse à la question sécuritaire à travers la tenue d'un forum national sur la sécurité du 24 au 26 octobre 2017. En prélude à cet événement très attendu, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a échangé hier mardi 3 octobre 2017 avec les journalistes pour décliner les grands axes du rendez-vous.

Dès l'entame de son propos, le ministre d'Etat a évoqué le contexte sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et particulièrement au Burkina Faso. « C'est un secret de polichinelle !

Depuis quelques années, notre pays est confronté à de nombreux défis sécuritaires liés au contexte sous-régional marqué par la montée du terrorisme et l'extrémisme violent, à l'incivisme, l'intolérance et à la récurrence des attaques à main armée et à la criminalité urbaine qui génèrent un sentiment général d'inquiétude », a décrit le patron de la sécurité burkinabè.

En clair, a précisé le ministre Compaoré, nous avons à faire à une forme de guerre diffuse tous azimuts qui ne respecte pas les grilles habituelles et cela commande un examen public plus rigoureux de nos systèmes de sécurité.

Le forum de Ouagadougou a donc pour objectif de faire un diagnostic complet de la situation de la sécurité au Burkina Faso en vue de déterminer des axes stratégiques pour l'élaboration d'une politique nationale de sécurité.

Trois axes thématiques sont retenus pour être explorés; à savoir l'axe n°1 qui se rapporte à l'identification des défis, menaces et besoins de sécurité, l'état des lieux de la mise en œuvre des politiques de sécurité pour le deuxième axe. Le troisième étant indexé sur les perspectives et recommandations.

Comme résultats attendus de cette messe, le conférencier a noté un état des lieux approfondi de la sécurité nationale élaboré et validé, une analyse faite des défis et menaces et enfin des stratégies dégagées pour l'élaboration d'une politique nationale de sécurité. Pour mettre toutes les chances de succès de leurs côtés, les organisateurs comptent conduire les travaux en trois étapes.

Un pré-forum des acteurs

Un atelier pré-forum va réunir dans un premier temps les acteurs du domaine pour éplucher un certain nombre de questions et dont les recommandations devront être présentées aux participants du forum proprement dit pour validation. Les travaux du pré-forum se mèneront au sein de deux commissions.

Le premier groupe qui va se pencher sur l'offre de sécurité au Burkina Faso aura à aborder, entre autres, des thèmes en lien avec l'offre de sécurité faite par les différentes forces de sécurité intérieure et de leur vision stratégique ; la collaboration et la complémentarité entre forces de sécurité intérieure et celles de défense nationale.

Tandis que le second groupe va axer sa réflexion sur la bonne gouvernance et le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité. Des problématiques telles que le contrôle externes des Forces de défense et de sécurité (FDS), le contrôle citoyen et les initiatives locales de sécurité ou groupes d'autodéfense vont être passées en revue par les participants.

Il est également prévu la tenue de fora, du 15 au 19 octobre 2017, dans les 13 régions du pays. « Les résultats des différentes réflexions seront reversés aux travaux en plénière lors du forum national afin que des axes stratégiques devant servir à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de la sécurité soient dégagés », a dit Simon Compaoré.

Environ 500 participants issus de l'administration générale, des FDS, de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, des partis politiques... . sont attendus à ce grand rendez-vous dédié à la sécurité.

Les journalistes ont saisi l'opportunité pour soulever des préoccupations. Ce forum n'est-il pas de trop, après celui organisé récemment par le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) piloté par le colonel Auguste Denise Barry ?

Répondant à cette question, le ministre d'Etat Simon Compaoré s'est voulu clair : « Personne n'a le monopole de la sécurité, même si les FDS ont reçu des formations sur le maniement des armes. Le contexte actuel commande qu'on associe le petit habitant de Logobou à la recherche de solutions pour lutter contre l'insécurité ».

A la question de savoir si le système de sécurité pratiqué actuellement au Burkina présente des défaillances, M. Compaoré a laissé entendre qu'une politique de sécurité est faite pour être relue afin de prendre en compte des nouvelles formes d'attaques. Il a par ailleurs invité les citoyens à apporter leur soutien aux FDS qui se battent avec des maigres moyens contre les terroristes.