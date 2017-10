Burkina Faso: Lutte contre la corruption en milieu judiciaire - L'ONUDC compte sur l'intégrité des acteurs

«Il y a la volonté politique pour rendre la justice indépendante avec le Président du Faso qui n'est plus le président du CSM et la loi sur la corruption qui est une loi exemplaire, car elle s'aligne sur les normes internationales», a-t-elle déclaré.

Et le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Bessolé René Bagoro, de préciser qu'en avril 2016, treize décrets d'application desdites lois ont été adoptés. Il a aussi indiqué que le CSM, avec l'apport de la Chancellerie, a élaboré courant juin 2017, un code de déontologie.

Il s'agit, entre autres, de la révision de la Constitution du 2 juin 1991, de l'adoption de la loi n°004-2015/CNT portant prévention de la corruption au Burkina Faso et des lois organiques,du 25 août 2015, portant respectivement sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et sur le statut de la magistrature.

L'appareil judiciaire constitue un pion clé dans la lutte contre la corruption. Pour permettre à l'organe de bien jouer sa partition dans ce combat, il est nécessaire qu'il soit lui-même exempt de corruption et que ses membres agissent avec intégrité. L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est conscient de cette donne.

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en collaboration avec le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, organise les 3 et 4 octobre 2017 à Ouagadougou, une conférence sur l'intégrité des acteurs de la justice en Afrique francophone.

