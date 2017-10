Burkina Faso: CDP - Le parti forme ses conseillers municipaux

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a formé ses conseillers de Ouagadougou et de Ziniaré à leurs droits et missions, le samedi 30 septembre 2017, à Ziniaré dans le Plateau central.

Quels sont les droits et les devoirs du conseiller municipal et comment celui-ci doit accomplir sa mission d'élu local vis-à-vis de la base et du bureau exécutif national? Les conseillers municipaux du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de Ouagadougou et de Ziniaré ont eu des réponses à ces questions au cours d'un atelier de formation dans la capitale du Plateau central, le samedi 30 septembre 2017.

En effet, des conseillers venus des différentes communes rurales de la province de l'Oubritenga ainsi que des arrondissements de Ouagadougou ont renforcé leurs capacités au cours de la formation.

Pour le président du groupe municipal CDP de Ouagadougou, Lamoussa Constant Ouédraogo, la formation des élus est un droit et participe à mieux organiser l'avant-garde dans la conduite des affaires du parti.

Pour lui, la majorité des conseillers du CDP sont jeunes et exercent pour la première fois un mandat de conseiller communal. De ce fait, a expliqué l'ancien maire, il était de bon ton que le parti œuvre au renforcement de leurs connaissances afin qu'ils puissent accomplir au mieux leurs missions.

"Aux dernières élections notre parti a été victime de la loi Chériff qui a écarté beaucoup de responsables du CDP.

Ainsi la plupart de nos conseillers sont à leur premier mandat et il était nécessaire que notre parti les outille afin de leur permettre de jouer efficacement leur rôle dans la gestion des affaires communales", a indiqué M. Ouédraogo.

A en croire les acteurs, la formation dont le thème est : « La responsabilité du conseiller municipal envers sa commune » a permis de développer plusieurs aspects se rapportant à l'environnement, l'économie, l'assainissement, à la santé, etc.

Pour Raïna Ouédraogo, maire de l'arrondissement n°3 de Ouagadougou élue sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) représentant son parti, comme invitée, en plus des formations, les partis politiques se doivent d'être courtois et solidaires.

Selon elle, c'est avec joie que des conseillers UPC prennent part à cette formation. Du côté des participants, l'atelier est une véritable école politique pour la bonne gouvernance. Comme l'a affirmé le conseiller Bolo Compaoré, un bon conseiller doit être éclairé afin de sensibiliser les militants à la base et défendre les idéaux du parti.