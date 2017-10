Mali: Le CICR renouvelle son partenariat au secteur de l'élevage

La signature du protocole d'accord, 8ième du genre, consacre le renouvellement du partenariat du partenariat entre le département de l'Elevage et de la Pêche et le CICR.

Il porte sur le renforcement des capacités d'intervention des services techniques, de la profession vétérinaire et les capacités de résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans le domaine de l'élevage.

Cette cérémonie de signature de protocole d'accord entre le Comité international de la croix rouge (CICR) et le ministère de l'Elevage et de la Pêche, s'est déroulée dans la salle de conférence du département, en présence de la ministre Ly Taher Dravé et la représentante et chef adjointe de la délégation du CICR, Andrea Heath.

Au Mali, le sous-secteur de l'élevage reste confronté à des difficultés liées au financement et à l'accès des matériels de travail et de production, au déficit de ressources humaines qualifiées.

Exprimant sa joie, la ministre de l'Elevage et de la Pêche a remercié le CICR pour son appui constant au développement de l'élevage et cela depuis 2010.

Le protocole d'accord a pour objet de poursuivre ou de relancer la mise en œuvre des activités de protection zoo-sanitaire, d'alimentation du bétail, de production et de promotion de la bourgouculture. Il vise également la valorisation des résidus de cultures, la transformation des produits animaux et la réhabilitation des infrastructures d'élevage (surcreusement des mares, construction des parcs de vaccination) et de l'hydraulique pastorale, a souligné Ly Taher Dravé.

Ces activités seront soutenues dans les Régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal et le nord de la Région de Ségou, précisément dans la commune de Nampala pour la campagne 2017-2018 et se poursuivront jusqu'au 31 juillet 2018.