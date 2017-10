Burkina Faso: Politique de protection sociale - Les partenaires techniques et financiers pour « une accélération » des activités

Les partenaires techniques et financiers pour la protection sociale sont composés de trois agences onusiennes (l'Unicef, le PAM et la FAO), de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Suède, de l'Italie et de la branche humanitaire de l'Union européenne.

Et les partenaires techniques et financiers d'envisager un appui technique au gouvernement pour une couverture territoriale complète par le registre unique des personnes vulnérables. La question de l'élaboration du plan d'action de la PNPS a aussi été évoquée par les visiteurs du jour.

« Il est important pour nous, en tant que partenaires, d'éclaircir certains points par rapport à l'avancée de la protection sociale, un domaine extrêmement important puisqu'il s'adresse aux plus vulnérables du pays pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité de façon à pouvoir devenir eux-mêmes productifs en participant au développement du pays », a indiqué le chef de file des partenaires.

Un système de gouvernance et des démembrements régionaux ont été mis en place », a déclaré Dr. Anne Vincent. Parmi les activités en cours de réalisation, elle a rappelé la mise en place d'un registre unique des personnes vulnérables qui bénéficieront de la protection sociale et celle d'un fonds national de protection sociale.

Le dispositif est financé principalement par les ressources publiques, mais aussi par les apports des Partenaires techniques et financiers (PTF) dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

