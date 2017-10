Madagascar: Gares routières - Une opération de désinsectisation lancée

L'enregistrement et l'identification complète et détaillée de tous les passagers à bord de tout véhicule de transport de voyageurs routiers desservant les lignes nationales et régionales sont désormais obligatoires.

Face à la propagation de la peste, le ministère des Transports et de la Météorologie a pris des mesures en lançant, entre autres, hier une opération de désinsectisation de tous les véhicules de transport public routier des voyageurs effectuant des zones nationales et régionales ainsi que tous les guichets au niveau des quatre gares routières de la Capitale.

Les autres véhicules des zones urbaines et suburbaines autorisés ponctuellement à emprunter les lignes nationales et régionales bénéficieront également decette opération qui se fait gratuitement en collaboration avec les ministères de la Santé publique et de la Population, de l'ATT, des transporteurs et du Chef de région d'Analamanga.

Contrôle médical. En outre, une sentinelle de veille sanitaire a été mise en place pour les usagers de ces gares routières.

« Tout passager doit être ainsi soumis à un contrôle médical. Il en est de même pour les voyageurs dans les véhicules autorisés ponctuellement à emprunter les lignes nationales et régionales », a évoqué Yves Renaud Ranaivoarimalala, le directeur de Cabinet du ministère des Transports, lors d'une descente dans la gare routière d'Ambodivona hier. Une descente initiée par le ministère de tutelle en collaboration avec ces parties prenantes.

Identification. Par ailleurs, « l'enregistrement et l'identification complète et détaillée de tous les passagers à bord de tout véhicule de transport de voyageurs routiers desservant les lignes nationales et régionales sont désormais obligatoires.

Cette mesure est prise afin de faciliter l'assistance aux passagers en cas de nécessité. Et pour tous les services de transport, ces informations doivent être saisies dans un registre que doivent disposer tous les véhicules opérant dans les quatre gares routières de la Capitale. En fait, la sécurité et la sûreté des passagers sont primordiales », a-t-il poursuivi.