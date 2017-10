Burkina Faso: Commande publique - Vingt-trois entreprises exclues

« Le défi à relever pour une mise en œuvre réussie de la loi est son appropriation par les acteurs, à travers le renforcement des capacités, l'élaboration d'outils modernes de gestion et la vulgarisation du code d'éthique et de déontologie, mais aussi le renforcement du contrôle a posteriori », a conclu le rapport.

A ce titre, il a fait savoir que la validation des dossiers d'appel à concurrence et des résultats des commissions d'attribution des marchés, la signature des contrats et leur approbation aux titulaires constituent « les goulots d'étranglement » sur la chaîne de passations des marchés.

« Cela traduit l'effort de respecter les principes fondamentaux en matière de marchés publics. Selon la nature de la prestation, 190 marchés ont concerné les équipements, fournitures et services courants, 71 pour les travaux, et 75 pour les prestations intellectuelles », a indiqué Dramane Millogo.

Quelles sont les statistiques sur les marchés conclus au titre de l'année 2016 ? A cette question, Dramane Millogo a affirmé que des données collectées par l'ARCOP, les ministères et institutions ont passé en 2016, 336 contrats pour un montant total de plus de 137 milliards de francs CFA.

Ce nouveau cadre législatif, a-t-il souligné, contient des dispositions visant une plus grande efficacité de la gestion de la commande publique et une meilleure absorption des ressources financières allouées aux projets d'investissement.

C'est ainsi qu'elle a organisé une conférence de presse, mardi 3 octobre 2016 à Ouagadougou, en vue de dévoiler les grands axes de ce rapport aux journalistes. Le document de 69 pages est organisé en 10 chapitres et des annexes, et rend compte de l'exécution des activités réalisées par l'institution, au titre de l'année 2017.

